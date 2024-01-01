Алёна Бронникова В Пермском крае до 22 декабря ожидаются временные отключения телерадиосигнала Перерывы в вещании запланированы в трёх округах Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае с 16 по 22 декабря возможны кратковременные отключения телерадиосигнала. Об этом предупреждает Пермский краевой радиотелевизионный передающий центр (РТПЦ).

В частности, перебои в вещании продолжительностью не более 10 минут ожидаются в Красновишерске и Октябрьском. Так, с 14:00 до 15:00 16 декабря в Красновишерске запланированы отключения цифровых пакетов РТРС-1, РТРС-2 и Радио России. В Октябрьском с 11:00 до 15:00 17 декабря — цифровых пакетов РТРС-1, РТРС-2 и Радио России.

В среду, 18 декабря, отключения средств телерадиовещания ожидаются в Воскресенском. С 10:00 до 17:00 планируются отключения цифровых пакетов РТРС-1 и РТРС-2.

Ранее также РТПЦ сообщал, что на главной телебашне в Перми 12 декабря будет включена праздничная подсветка в честь Дня Конституции РФ и Дня создания Пермского краевого РТПЦ. Динамическая подсветка в цветах российского флага и праздничного салюта будет включена с 17:00 до 00:00.

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