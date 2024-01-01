В Перми на Северной дамбе столкнулись два автобуса
На подъездах к месту аварии образовалась пробка
Днём 11 декабря из-за ДТП на Северной дамбе затруднено движение в районе Цирка, на улицах Уральской и Крупской. Об этом сообщают очевидцы.
На дамбе столкнулись два автобуса, один из которых — №77. Это привело к тому, что движение в сторону центра ограничено одной полосой — автобусы перегородили дорогу.
По данным «Яндекс.Пробки», движение затруднено на самой дамбе и на подъездах к ней.
Помимо этой аварии, пользователи соцсетей также сообщают о массовом ДТП в районе ул. Революции близ Средней дамбы. Движение там затруднено в сторону центра.
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