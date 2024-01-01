Алёна Бронникова Пермь утром 10 декабря сковали 9-балльные пробки из-за ДТП в разных районах города В час-пик произошло сразу восемь аварий на дорогах Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Жители Перми утром 10 декабря застряли в 9-балльных пробках. Как сообщает perm.aif.ru со ссылкой на данные сервиса Яндекс Карты, причиной транспортного коллапса стали заторы на дорогах и произошедшие сразу в нескольких частях города ДТП.

Движение было сковано сразу на нескольких маршрутах, ведущих в центр города. В Индустриальном и Дзержинском районах ш. Космонавтов стояло почти в 3-километровой пробке на участке от ул. Братьев Игнатовых до места дорожных работ рядом с ул. Плеханова. На примыкающих улицах также возникли заторы. Скованными оказались и улицы Стахановская и Чкалова. Пробки были зафиксированы и в районе ДКЖ.

Немного меньшими по масштабам наблюдались пробки в Мотовилихе, Ленинском и Свердловском районах: на ул. Уральской, возле ТЦ «СпешиLove» и возле ЖК «Авиатор».

Кроме того, на дорогах в разных районах произошли восемь аварий. Большая часть отметок появилась в промежутке между 8 и 9 часами утра. Пермяки поделились фотографиями в соцсетях и предположили, что причиной транспортного коллапса мог стать ночной снегопад.

К 10 часам утра, согласно данным Яндекс Карт, дорожная ситуация оценивается в шесть баллов. На дорогах зафиксированы пять ДТП, где затруднено движение. Это авария в левом ряду на Стахановском кольце по направлению в сторону ул. Чайковского, ДТП в среднем ряду на ул. Ленина на участке от ул. Толмачёва до ул. Плеханова в сторону центра, ДТП в правом ряду на Средней дамбе и в левом ряду на ул. Старцева, рядом с домом 143, по направлению в сторону Мотовилихи. А также ДТП в правом ряду на ул. Уральской, между улицами Циолковского и Работницы в сторону центра города.

Движение затруднено в центре Перми, на ш. Космонавтов, ул. Локомотивной и Стахановской дамбе.

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