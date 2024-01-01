Сеть жёстких дискаунтеров обзавелась в Перми распределительным центром
Его площадь составила 13 тысяч квадратных метров
X5 Group, ведущая российская продуктовая розничная компания, сообщила об открытии распределительного центра торговой сети «Чижик». Он расположен на ул. 1-ой Индустриальной, 2а в Култаево Пермского МО и будет обеспечивать товарами порядка 150 магазинов, а при выходе на полную мощность — более 200 магазинов в Пермском крае и Удмуртии, уточнили в пресс-службе X5.
Площадь центра — 13 тыс. кв. м, в нём оборудованы зоны хранения для разных категорий товаров (бакалея, фрукты и овощи, «фреш», замороженные товары, алкоголь). Комплекс рассчитан на обработку до 750 т продукции в сутки. На сегодня центр принимает товары от 300 поставщиков. Штат предприятия — 200 сотрудников.
Новый распределительный центр будет обслуживать ещё одну торговую сеть X5, что было предусмотрено проектом. (Речь идёт о сети магазинов «Пятёрочка»).
На конец ноября «Чижик» открыл 2100 магазинов в 44 регионах РФ. Всего торговая сеть имеет по стране 16 распределительных центров.
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