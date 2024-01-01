Сеть жёстких дискаунтеров обзавелась в Перми распределительным центром Его площадь составила 13 тысяч квадратных метров Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

X5 Group, ведущая российская продуктовая розничная компания, сообщила об открытии распределительного центра торговой сети «Чижик». Он расположен ​на ул. 1-ой Индустриальной, 2а в Култаево Пермского МО и будет обеспечивать товарами порядка 150 магазинов, а при выходе на полную мощность — более 200 магазинов в Пермском крае и Удмуртии, уточнили в пресс-службе X5.

Площадь центра — 13 тыс. кв. м, в нём оборудованы зоны хранения для разных категорий товаров (бакалея, фрукты и овощи, «фреш», замороженные товары, алкоголь). Комплекс рассчитан на обработку до 750 т продукции в сутки. На сегодня центр принимает товары от 300 поставщиков. Штат предприятия — 200 сотрудников.

Новый распределительный центр будет обслуживать ещё одну торговую сеть X5, что было предусмотрено проектом. (Речь идёт о сети магазинов «Пятёрочка»).

На конец ноября «Чижик» открыл 2100 магазинов в 44 регионах РФ. Всего торговая сеть имеет по стране 16 распределительных центров.

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