Алёна Бронникова Житель Прикамья засудил соседа из-за агрессивных пчёл Его неоднократно госпитализировали с аллергической реакцией на яд насекомых Поделиться Твитнуть

Пресс-служба УФССП России по Пермскому краю

Житель Пермского края пожаловался в суд на соседа по участку, пчёлы которого постоянно его кусали. Мужчину несколько раз госпитализировали с аллергической реакцией на яд насекомых.

Как рассказали в краевом ГУФССП, конфликт возник между владельцами участков в Кунгуре. Пострадавший пытался решить проблему в досудебном порядке. Но владелец насекомых утверждал, что разместил ульи с учётом ветеринарно-санитарных правил, и мирно урегулировать спор не удалось.

Россельхознадзором было установлено, что пчеловод всё же нарушил нормы. Так, забор между участками частично состоит из сетки-рабицы, через которую пчёлы проникают на соседний участок, место проживания 15 пчелиных семей не было обсажено деревьями и кустарниками, а летки ульев расположены в сторону соседнего дома.

Выявленные нарушения стали поводом для гражданского иска. Истец попросил обязать пчеловода привести пасеку в соответствие с действующими правилами.

«В ходе судебного заседания прикамец рассказал, что из-за насекомых опасался лишний раз выйти из дома, так как после их укусов ему становилось плохо и его неоднократно госпитализировали с аллергической реакцией на пчелиный яд. Ситуацию усугублял тот факт, что у мужчины был установлен кардиостимулятор, и необоснованный стресс мог угрожать его жизни», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Требования истца были удовлетворены. Ответчик привёл свою территорию в соответствие с требованиями действующего законодательства.

Ранее «Новый компаньон» писал, что пенсионерка из Добрянки, страдающая бронхиальной астмой, отсудила у соседа 30 тыс. руб. за курение на балконе. Из-за дыма у женщины начались проблемы со здоровьем.

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