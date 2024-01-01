Алёна Бронникова Пенсионерка из Прикамья отсудила у соседа 30 тысяч рублей за курение на балконе Из-за дыма у женщины начались проблемы со здоровьем Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В Прикамье пенсионерка обратилась в суд с иском к соседу за курение на балконе и потребовала возместить моральный ущерб. Как сообщает «Рифей» со ссылкой на пресс-службу судебных приставов в регионе, из-за постоянного запаха сигаретного дыма у женщины возникли проблемы со здоровьем.

Во время наступления тёплой погоды жительница Добрянки не могла открыть окна в собственной квартире из-за того, что сосед постоянно курил на балконе. Пенсионерка страдает бронхиальной астмой, чтобы унять приступы кашля, она была вынуждена принимать лекарства. Она потребовала с мужчины выплатить ей моральную компенсацию через суд, который обязал ответчика выплатить моральную компенсацию в 30 тыс. руб.

«Согласно действующему законодательству, граждане в своей квартире имеют право на благоприятную окружающую среду, свободную от воздействия табачного дыма и любых последствий потребления табака, обусловленных курением соседей. Нарушение этого права курящими соседями влечёт обязанность компенсировать причинённые нравственные страдания», — отметили в ГУ ФССП России по Пермскому краю.

Мужчина не торопился выполнять решение суда, и приставы арестовали его банковские счета, наложили взыскание на зарплату и запретили выезд за границу. Кроме того, ему пришлось оплатить исполнительский сбор в размере 7% от суммы долга. После этого мужчина полностью погасил долг.

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