Средняя предлагаемая заработная плата в Пермском крае превысила 60 тысяч рублей Самые высокооплачиваемые вакансии в ноябре были открыты для водителей и топ-менеджеров Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Аналитики hh.ru проанализировали ситуацию с предлагаемой заработной платой в Пермском крае в ноябре и выяснили, какие специалисты получают самые привлекательные предложения от работодателей.

Так, средняя предлагаемая зарплата в Пермском крае в ноябре составила 60,2 тыс. руб., что на 20% больше, чем в начале года, рост по сравнению с январём составил 10,2 тыс. руб.

В целом по России среднее зарплатное предложение достигло 73,4 тыс. руб., при этом наблюдается рост на 21% с начала года (+12,9 тыс. руб.).

Среди регионов ПФО наиболее высокие зарплаты предлагаются в Республике Татарстан (в среднем 70 тыс. руб.), далее идёт Республика Башкортостан (69,2 тыс. руб.) и Нижегородская область (65 тыс. руб.).

В Пермском крае наибольшие зарплаты предлагаются в сферах «Транспорт, логистика, перевозки» (106,6 тыс. руб.), «Высший и средний менеджмент» (100,9 тыс. руб.) и «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (100,3 тыс. руб.).

Самые низкий заработок предлагаются в областях «Наука, образование» (39,9 тыс. руб.), «Розничная торговля» (45 тыс. рублей) и «Туризм, гостиницы, рестораны» (45,9 тыс. руб.).

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