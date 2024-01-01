Пермский театр проводит розыгрыш двух билетов на балет «Щелкунчик» Победителем может стать житель любого региона России Поделиться Твитнуть

Театр оперы и балета им. Чайковского вместе с краевым минкультом объявили розыгрыш билетов в Пермь на двоих на балет «Щелкунчик» (6+) в авторской версии хореографа Алексея Мирошниченко. Для этого нужно поддержать Пермь в борьбе за звание молодёжной столицы страны. Победитель сможет приехать в Пермь и побывать на спектакле. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

«Мы абсолютно заслуженно попали в пятерку финалистов за звание «Молодёжной столицы России-2025». И хотим открыть все грани Перми для её гостей», — отмечают в театре.

Чтобы выиграть поездку в Пермь (5-6 января), включая проживание в гостинице и два билета на спектакль 5 января, нужно:

1. Поддержать Пермь в борьбе за звание «Молодёжной столицы России-2025», проголосовав по ссылке.

2. Сделать скриншот, подтверждающий участие в голосовании.

3. Заполнить Яндекс-форму по ссылке

Победителя голосования определят методом случайного выбора. Подведение итогов состоится 20 декабря.





Напомним, в этом году «Щелкунчика» в Пермском театре оперы и балета можно увидеть с 25 декабря по 5 января. При этом в предновогодние дни в Перми можно будет посмотреть шесть разных версий знаменитого сюжета.

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