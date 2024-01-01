Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Перми в предновогодние дни можно посмотреть шесть разных «Щелкунчиков» …Три балетных, драматический и два ледовых Поделиться Твитнуть

«Щелкунчик»

Антон Завьялов

В столице Прикамья в предновогодние и первые новогодние дни можно будет посмотреть шесть разных представлений под названием «Щелкунчик».

Один из них — традиционный балет Петра Ильича Чайковского, который в Пермском театре оперы и балета идёт в оригинальной хореографической версии Алексея Мирошниченко. Традиция посещения новогоднего балета в Перми очень сильна, уже возник ажиотаж вокруг билетов и активное обсуждение цен на них в соцсетях. Эта традиция роднит Пермь со столицами — Москвой и Санкт-Петербургом, а вот, например, в Нижнем Новгороде или Владивостоке, в театрах которых тоже есть новогодние «Щелкунчики», купить билеты гораздо легче, и цены на них ниже.

В этом году балет «Щелкунчик» (6+) в Пермском театре оперы и балета можно будет увидеть с 25 декабря по 5 января.

Ещё один балетный «Щелкунчик» (6+), который тоже можно будет увидеть на сцене Пермского театра оперы и балета, — это спектакль частной детской хореографической школы «Фуэте», и это тоже оригинальная хореография: балет поставили постоянные хореографы «Фуэте» Александра Кокшарова и Дмитрий Четин. Этот спектакль будет показан для юных гостей традиционных Губернаторских ёлок, которые состоятся 21 и 23 декабря. Как сообщила на заседании краевого правительства министр культуры Пермского края Алла Платонова, на эти ёлки приглашено около 1700 детей 10-13 лет со всего Пермского края: отличники учёбы, победители конкурсов, соревнований, олимпиад, фестивалей; дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, дети с ограничениями здоровья, дети из многодетных семей и дети участников специальной военной операции. Гостей ёлки ждёт интерактивная часть в фойе театра — конкурсы и игры, а затем — детский спектакль.

Третий танцевальный «Щелкунчик» (12+) — спектакль Театра «Балет Евгения Панфилова», который можно посмотреть 21, 27, 29 декабря, а также 8 и 9 января, причём спектакли проходят дважды в день. Это одна из классических постановок основателя театра, восстановленная Сергеем Райником в 2021 году.

Драматический спектакль «Щелкунчик» (0+, от 4 лет) поставлен в этом году Пермским ТЮЗом. Премьера уже 14 декабря, билеты ещё есть в продаже. Собственную инсценировку по сказке Э.Т.А. Гофмана сделала актриса театра Ксения Жаркова, постановка Константина Яковлева. Об этой премьере тоже рассказала коллегам Алла Платонова на заседании правительства региона.

Наконец, в этот Новый год в Перми можно увидеть целых два ледовых шоу, в названии которых есть слово «Щелкунчик».

«Настоящий Щелкунчик» (0+) — музыкально-спортивное шоу на льду, которое трижды пройдёт в УДС «Молот» 29 декабря. Постановщик — Никита Михайлов, в озвучении ролей приняли участие артист Александр Устюгов, певица Мариам Мерабова и солистка мировых мюзиклов Теона Дольникова. В действии будут участвовать акробаты, жонглёры и фокусники.

Ещё одно ледовое шоу «Щелкунчик» (0+) пройдёт 4 января там же, в УДС «Молот». В постановке Евгения Плющенко и Яны Рудковской главную роль исполнила чемпионка Европы по фигурному катанию Алёна Косторная.

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