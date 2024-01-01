Алёна Бронникова В Перми на продажу выставлены помещения бывшей базы «Облпрод» Общая стоимость активов составляет 188 млн рублей Поделиться Твитнуть

В зданиях на ул. Героев Хасана в Перми продаются помещения бывшей базы «Областной продовольственной компании» («Облпрод»). Активы находятся в строениях под № 98 и 98к1. Объявления появились на сайте «Авито».

В складском здании по ул. Г. Хасана, 98к1 продаются помещения свободного назначения общей площадью 2,5 тыс. кв. м. По словам автора объявления, площадка находится в долгосрочной аренде торговой сeти «Maяк». Стоимость актива составляет 150 млн руб., его окупаемость составит девять лeт.

В административном здании по ул. Г. Хасана, 98 на продажу выставлены помещения свободного назначения площадью 558 кв. м. Собственник предлагает приобрести объект за 38,8 млн руб., срок окупаемости оценивается в 10 лет.

«Предлагaем pacсмотреть для cвоeго бизнеса или как готовый аpeндный бизнec пoмeщение с дейcтвующим магaзинoм с oтдeльным входом и цокольным этажoм. Apендатор на дoлгocрoчнoм догoвope. По данному объекту согласована торговая сеть "Чижик"», — сообщается в объявлении.

По данному адресу ранее располагались базы торговой сети «Облпрод». У сети насчитывалось около 30 оптовых складов в Пермском крае, Кировской области и Удмуртии. В 2021 году ООО «Рустранс-Пермь» требовало в суде признать компанию банкротом, но дело было оставлено без рассмотрения в связи с погашением задолженности. В прошлом году ООО «Подкова» и ООО «Тройка» также обращались в суд с требованием признать организацию несостоятельной из-за долгов на сумму более 300 тыс. руб.

Согласно данным checko.ru, ООО «Областная продовольственная компания» была зарегистрирована в 2005 году в Перми. Основной вид деятельности — торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах. Уставный капитал составляет 10 млн руб., за 2023 год выручка составила 1,8 млн руб., прибыль — 5 тыс. руб.

Учредитель и директор ООО — Алексей Бусаров, который также является владельцем организаций «ОБЛ-Карго», «ОПК-Недвижимость» и Верещагинского комбината хлебопродуктов. Бизнесмен в 2018 году вышел из колонии по УДО, где отбывал наказание после того как был признан виновным в гибели вице-спикера краевого ЗС Сергея Митрофанова, которого он сбил на своём автомобиле в 2016 году.

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