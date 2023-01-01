Елена Синица Пермскую торговую сеть «Облпрод» вновь требуют признать банкротом Дело будет рассмотрено 13 октября Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Арбитражный суд Пермского края поступил иск о банкротстве «Областной продовольственной компании» («Облпрод»). С заявлением в суд в августе обратились ООО «Подкова» и ООО «Тройка». Информация об этом содержится в картотеке дел суда.

Обратившиеся с иском отмечают, что у «Облпрод» имеется задолженность свыше 300 тысяч рублей, которая не выплачивается уже более трех месяцев. Суд назначил рассмотрение дела о признании банкротом компании на 13 октября.

В июне 2021 года ООО «Рустранс-Пермь» подавало в Арбитражный суд Пермского края заявление о признании «Областной продовольственной компании» банкротом. Позднее дело было оставлено без рассмотрения в связи с погашением задолженности.









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