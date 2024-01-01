Двое взрослых и ребёнок погибли в ДТП на границе Пермского края с Удмуртией Поделиться Твитнуть

фото предоставлено МВД по Удмуртской республике

Утром 11 декабря в Удмуртии, недалеко от деревни Верх-Нязь, произошла авария с участием легкового автомобиля и грузовика, в результате которой погибли три человека, включая ребёнка.

фото предоставлено МВД по Удмуртской республике

Согласно информации, предоставленной МВД по Удмуртской республике, инцидент произошёл около 9:55 на 184 км автодороги «Р-243 Кострома—Шарья—Киров—Пермь», в районе Игринского района республики недалеко от границы с Пермским краем. По предварительным данным, 55-летний водитель автомобиля «ГАЗ-3308» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с седаном «Шкода Рапид», за рулём которого находился 43-летний мужчина.

фото предоставлено МВД по Удмуртской республике

В результате аварии водитель «Шкода Рапид» и два его пассажира – 36-летняя женщина и 11-летняя девочка – получили смертельные травмы.

фото предоставлено МВД по Удмуртской республике

Спасатели уже освободили тела погибших. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и другие экстренные службы, которые выясняют причины и обстоятельства случившегося.

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