Сотрудников ГУФСИН в Прикамье подключат к «машине разума» Устройства помогают в психокоррекционной работе Поделиться Твитнуть

Фото: ГУФСИН России по Пермскому краю

В Кудымкарском СИЗО-4 в психокоррекционной работе с сотрудниками учреждения начали использовать майнд-машину NOVA PRO100. Об этом рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Пермскому краю.

Устройство состоит из очков с излучателями красного цвета и наушников. В основе воздействия лежит методика светотерапии. Программы прибора объединяют ритм, частоту и музыкальный эффект от звука с калейдоскопом впечатлений от световой стимуляции, помогающей расслабиться и изменить настроение.

В пресс-службе ведомства отмечают, что в условиях работы в СИЗО возникает необходимость поиска современных и эффективных методов психологического сопровождения сотрудников, которые дают возможность работникам в короткие сроки стабилизировать эмоциональное состояние и актуализировать его ресурсы.

Фото: ГУФСИН России по Пермскому краю

Как рассказала психолог психологической лаборатории изолятора №4 Надежда Щукова, в зависимости от выбора программы после подобного занятия сотрудники учреждения отмечают улучшение самочувствия и работоспособности, прилив сил, повышение внимания, снятие эмоционального напряжения.

«Машина разума» позволяет «успешно развивать свои способности и интеллект, оказывает положительное влияние на самочувствие и настроение».

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