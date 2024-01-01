Сотрудников ГУФСИН в Прикамье подключат к «машине разума»
Устройства помогают в психокоррекционной работе
В Кудымкарском СИЗО-4 в психокоррекционной работе с сотрудниками учреждения начали использовать майнд-машину NOVA PRO100. Об этом рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Пермскому краю.
Устройство состоит из очков с излучателями красного цвета и наушников. В основе воздействия лежит методика светотерапии. Программы прибора объединяют ритм, частоту и музыкальный эффект от звука с калейдоскопом впечатлений от световой стимуляции, помогающей расслабиться и изменить настроение.
В пресс-службе ведомства отмечают, что в условиях работы в СИЗО возникает необходимость поиска современных и эффективных методов психологического сопровождения сотрудников, которые дают возможность работникам в короткие сроки стабилизировать эмоциональное состояние и актуализировать его ресурсы.
Как рассказала психолог психологической лаборатории изолятора №4 Надежда Щукова, в зависимости от выбора программы после подобного занятия сотрудники учреждения отмечают улучшение самочувствия и работоспособности, прилив сил, повышение внимания, снятие эмоционального напряжения.
«Машина разума» позволяет «успешно развивать свои способности и интеллект, оказывает положительное влияние на самочувствие и настроение».
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.