Алёна Бронникова Бюджет пермяков на новогодние праздники вырос почти на 10% Плановые расходы составили 18400 рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Средний бюджет пермяков на празднование Нового года и каникулы вырос почти на 10% по сравнению с прошлогодним показателем. Согласно исследованию сервиса SuperJob, жители Перми планируют потратить за это время 18 400 руб. В прошлом году расходы на аналогичные цели составляли 16 800 руб.

Пермь вошла в число городов-миллионников с самым большим ростом планируемой суммы расходов. Лидером оказался Нижний Новгород — рост 11% (18 300 руб.), высокий прирост (+10%) оказался также и в Новосибирске (18 000 руб.). В среднем по России бюджет на праздники вырос за год на 7%.

Опрос экономически активного населения показал, что в среднем по стране планируемые расходы составляют 21 000 руб. на человека без учёта трат на подарки. Самые большие праздничные бюджеты оказались у москвичей и петербуржцев — 24 100 и 22 400 руб. соответственно. В топ-5 также вошли Красноярск (20 500 руб.), Екатеринбург (20 200 руб.) и Самара (19 800). Пермь оказалась на 11-й строчке, уступив Уфе (18 700 руб.) и обогнав Нижний Новгород.

Кроме того, исследование показало, что женщины планируют расходы заранее — 36% против 30% среди мужчин, женский бюджет меньше мужского — 19 500 и 22 200 руб. соответственно. Те, у кого зарплата выше, планируют потратить больше: 24 300 руб. намерены потратить зарабатывающие от 100 тыс. руб., 16 200 руб. — зарабатывающие менее 50 тыс. руб. в месяц.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в декабре рост цен на новогодние товары и услуги ожидается около 10-15%.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.