Алёна Бронникова Праздничное повышение На какие товары и услуги к Новому году сильнее всего выросли спрос и цена в Пермском крае Поделиться Твитнуть

Подарки и продукты

Рост спроса, предложения и цен в декабре наблюдается традиционно из года в год почти на все группы товаров и услуг. Несмотря на то, что подготовка к празднику, закупка новогодних товаров и бронирование площадок для корпоративов начались ещё осенью, а в некоторых компаниях и летом, основной пик спроса прогнозируется в середине декабря, а за ним можно ожидать и повышения цен.

Старший преподаватель кафедры экономики и финансов ПНИПУ Юлия Стародумова разделила товары на категории по пикам спроса, в связи с которым можно ожидать их удорожания в течение последнего месяца уходящего года. Так, на автотовары спрос обычно увеличивается в начале декабря, на одежду и спорттовары — примерно за три-четыре недели до Нового года, спрос на электронику и технику возрастает к середине месяца и не спадает до середины января.

Спрос на косметику и парфюмерию достигает пика к концу декабря, а на детские товары — примерно в последние числа декабря с резким падением после Нового года. Также в течение месяца увеличиваются доходы спа-салонов и салонов красоты, фитнес-центров, бассейнов и других мест, где посетители могут подготовиться и привести себя в порядок перед праздниками.

Торговые центры, где представлен широкий спектр товаров к Новому году, ожидают рост трафика ближе к празднику. По словам заместителя директора ООО «УК Столица» Анастасии Долматовой, продажи новогодних товаров стартовали ещё осенью. Пик посещаемости в «Столице» ждут в последнюю неделю декабря.

«Традиционно в декабре посещаемость возрастает примерно в 1,5 раза по сравнению с ноябрём, — отмечает генеральный директор ТРЦ «Планета» Евгений Каштанов. — При этом в выходные людей примерно в два раза больше, чем в будни. Наибольшим спросом пользуются магазины парфюмерии и косметики, ювелирной продукции, детских игрушек, а также других подарков, в том числе новогодних».

На продукты питания спрос, как правило, повышается в последние две недели декабря. В течение месяца также возможно и повышение цен. Декан экономического факультета ПГНИУ Татьяна Миролюбова отмечает, что рост цен в процентном отношении может составить не более 10—15%.

«Как правило, инфляция относительно продуктов питания заметно превышает уровень официальной инфляции. У крупных сетевых магазинов даже есть целый список товаров, которые перед новогодними праздниками скупают практически полностью», — добавила она.

Тем не менее резкого роста цен на продукты ждать не стоит, так как в последнее время наблюдается общее удорожание, сообщает Юлия Стародумова. Цены на продукты, которые могли резко вырасти, уже выросли. Поэтому рост цен будет непрерывным, но относительно плавным. Кроме того, все ретейлеры готовятся к Новому году заранее, начиная с ноября, формируют запасы на складах и далее торгуют товарами уже по ценам, не зависящим от ситуации на рынке.

«Вообще, рост цен стимулируем мы сами, потребители. Потому что продуктовый набор, который мы из года в год с небольшими изменения­ми используем для новогоднего стола, дорожает просто из-за роста спроса на него. То есть цены растут прежде всего на те деликатесы, которые мы не позволяем себе ежедневно, а покупаем перед Новым годом», — подчеркнула эксперт.

На удорожании продуктов также сказывается увеличение стоимости услуг, превышающее темпы роста цен на продовольственные и непродовольственные товары. Расходы на них производители и предприниматели перекладывают на покупателей. Это зарплаты, стоимость ГСМ и коммунальных услуг: водоснабжения, водоотведения, электроэнергии, отопления.

«Обычно перед Новым годом цены растут, поскольку происходит рост спроса на определённый перечень товаров. Но в этом году, помимо данного фактора, влияние окажет рост зарплат на некоторых предприятиях, вызванный дефицитом рабочих рук на рынке труда, — обратила внимание Татьяна Миролюбова. — Кроме того, поскольку сохраняются экономические санкции против нашей страны, происходит рост цен на сырьё, растёт стоимость транспортных расходов и есть проблемы с логистикой. Негативное влияние окажет и рост ключевой ставки, а также удорожание кредитов для бизнеса».

Ёлки и услуги

О росте цен говорят и показатели рынка по отдельным категориям в сравнении с прошлым годом. По данным «Авито Услуг», средняя цена на главный символ Нового года в Перми в декабре 2024 года показала незначительный рост.

Новая искусственная ёлка в этом году обойдётся пермякам примерно в 5 тыс. руб., в ресейле — в 2,3 тыс. руб. Тогда как в декабре 2023 года новую искусственную ёлку можно было купить в среднем за 3,8 тыс. руб. (на 31,6% дешевле, чем в 2024-м), с перепродажи — за 2 тыс. руб. (на 15% дешевле). При этом стоимость живой ели в октябре 2024 года составляла 1 тыс. руб., а в декабре 2023-го на 30% больше — 1,4 тыс. руб.

Как рассказала основатель ивент-агентства Top Events Анастасия Полякова, заметное повышение цен перед праздниками отмечается на услуги ведущих, артистов и декораторов для проведения корпоративных мероприятий. Основной рост цен обычно происходит в «горячие даты»: после 20 декабря, в период корпоративов, а затем непосредственно 31 декабря. При этом цены на даты новогодних корпоративов поднялись уже в октябре.

В частности, стоимость выступления кавер-групп находилась в пределах 70—100 тыс. руб. в зависимости от количества участников, сейчас она составляет около 150 тыс. руб. на Новый год. Рост стоимости работы ведущих составил от 30 тыс. руб. Значительный рост цен зафиксирован на новогоднее меню. На остальные позиции наблюдаются примерно те же цены, что и раньше.

Представитель Ассоциации рестораторов «Гостеприимство и сервис» Николай Канищев отмечает, что сейчас цены растут во всех сферах. В сфере общественного питания, по предварительному прогнозу, рост в декабре составит 10—15%.

«Повышение цен — это, наверное, главная наша боль в 2024 году. Они уже повышались три-четыре раза из-за увеличения цен поставщиков, стоимости топлива, перевозок и так далее. И сейчас значительную роль сыграет не только инфляция, но ещё и новая система налогообложения. Поставщики поднимут свои цены, а за ними и мы, потому что, если мы останемся в действующих рамках, бизнес окажется нерентабельным. К сожалению, за это придётся платить конечному потребителю — нашему гостю, но другого выхода нет», — заключил он.

Спрос и тенденции

Несмотря на рост цен, в этом году на пермском рынке отмечается увеличение спроса на праздничный сервис. Согласно информации «Авито Услуг», всплеск запросов на все связанные с проведением новогодних мероприятий услуги наблюдался ещё в октябре. Пермяки готовятся заранее, поскольку с приближением Нового года выбор проверенных исполнителей меньше, а рост цен становится более значительным.

По данным сервиса Superjob, заранее готовиться к Новому году начали 62% компаний в Перми, причём самым популярным форматом празднования оказался поход в ресторан (33%).

Количество запросов на услуги ведущих новогодних корпоративов осенью 2024 года выросло на 87% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отмечают в «Авито Услугах». В ответ на это выросло и предложение — на 89%. Стоимость таких услуг в Перми в среднем начинается от 5 тыс. руб. в час.

Спрос на аренду площадок вырос на 144% по сравнению с прошлым годом. Стоимость в среднем по городу начинается от 1,3 тыс. руб. в час и зависит от местоположения, размера, декора и количества посадочных мест в помещении. Повысился и интерес к услугам оформления площадок (+26%), костюмированным представлениям с участием Деда Мороза и Снегурочки (+80%).

Говоря о тенденциях этого года в ивент-сфере, Анастасия Полякова обратила внимание, что многие заказчики насытились программами, представленными на рынке услуг в Перми, и задача агентств теперь также заключается в поиске новых интерактивов, программ и артистов.

На это указывают и данные сервиса «Авито Услуги»: лидером по приросту спроса к новогодним праздникам в этом году стали бармен-шоу (+100%), шоу мыльных пузырей (+65%) и световых представлений (+27%). Цены на такие программы стартуют от 5 тыс. руб. за 30 минут. Также вырос спрос и на танцевальные и музыкальные коллективы — на 270 и 89% соответственно относительно прошлого года.

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