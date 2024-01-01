Пожарные через окно вытащили жильца горящего дома в Перми ЧП случилось в Закамске Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В ночь на 11 декабря вспыхнул пожар в жилом доме на ул. Автозаводской в Кировском районе Перми. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

Информация о пожаре поступила в экстренные службы в 03:11. На место происшествия прибыли 31 спасатель и 10 единиц техники. Как выяснилось, горел 16-квартирный жилой дом.

На пожаре никто не погиб. Прибывшие на место огнеборцы спасли одного человека через окно на втором этаже.

До прибытия пожарно-спасательных подразделений 10 человек эвакуировались из здания.

Пожар был ликвидирован в 06:50. Предварительно, его площадь составила 520 кв. м.

Сейчас сотрудники надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пермскому краю проводят проверку. Устанавливаются обстоятельства и причина пожара.

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