Александра Пермякова «Молот» в Перми победил ЦСК ВВС Пермяки одержали победу с перевесом в одну шайбу Поделиться Твитнуть

Пресс-служба ХК «Молот-Прикамье»

Пермский «Молот» в родных стенах сегодня, 1о декабря, победил ЦСК ВВС из Самары

Пермяки одержали победу с минимальной разницей в счёте: 2:1.





Шайбы в ворота самарцев забросили «молотовцы» Александр Волков и Денис Голубев. Один гол забил пермякам Раиль Мустафин.





За матчем с трибун УДС «Молот» следили около трёх тыс. зрителей.









Следующий матч пермяки сыграют на своём льду 12 декабря против саратовского «Кристалла». На прошлой встрече с пензенским «Дизелем» были проданы все билеты, зал вмещает около 6 тыс. зрителей. В воскресение, 8 декабря, напомним, пермский «Молот» встретился на своём поле с пензенским «Дизелем». Встреча завершилась со счётом: 4:2 в пользу «Дизеля».Следующий матч пермяки сыграют на своём льду 12 декабря против саратовского «Кристалла».





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