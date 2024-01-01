Александра Пермякова
«Молот» в Перми победил ЦСК ВВС
Пермяки одержали победу с перевесом в одну шайбу
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Пермский «Молот» в родных стенах сегодня, 1о декабря, победил ЦСК ВВС из Самары
Пермяки одержали победу с минимальной разницей в счёте: 2:1.
Шайбы в ворота самарцев забросили «молотовцы» Александр Волков и Денис Голубев. Один гол забил пермякам Раиль Мустафин.
За матчем с трибун УДС «Молот» следили около трёх тыс. зрителей.
На прошлой встрече с пензенским «Дизелем» были проданы все билеты, зал вмещает около 6 тыс. зрителей. В воскресение, 8 декабря, напомним, пермский «Молот» встретился на своём поле с пензенским «Дизелем». Встреча завершилась со счётом: 4:2 в пользу «Дизеля».
Следующий матч пермяки сыграют на своём льду 12 декабря против саратовского «Кристалла».
Следующий матч пермяки сыграют на своём льду 12 декабря против саратовского «Кристалла».
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