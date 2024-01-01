Александра Пермякова Пермский «Молот» проиграл пензенскому «Дизелю» Игра закончилась со счётом 4:2 в пользу «Дизеля» Поделиться Твитнуть

Кадр с прямой трансляции матча

В воскресение, 8 декабря, пермский «Молот» встретился на своём поле с пензенским «Дизелем». Встреча завершилась со счётом: 4:2 в пользу «Дизеля».

Все билеты на матч, который проходил на стадионе «Молот» имени Виктора Лебедева в Перми, были раскуплены. Стадион вмещает около шести тыс.человек.





В первом периоде пермяки уступали гостям — 0:1. Открыл счёт на третьей минуте игрок «Дизеля» Алексей Краснов.





Второй период окончился боевой ничьей: 2:2. Первый гол пермской команде обеспечил Денис Голубев (стал игроком «Молота» 6 сентября 2024). Второй забросил Артём Гареев (перешёл в пермский клуб из «Тамбова»). Сравнял счёт во втором периоде Олег Погоришный, который забил второй гол в ворота «Молота».





В третьем периоде равенство на табло прервал Владислав Лукин из пензенской команды, прямым броском забив третью шайбу в ворота пермского клуба. Никита Воронин добавил разрыв, забив четвёртый гол. Противостояние завершилось победой «Дизеля»: 4:2





10 декабря «Молот», напомним, примет «ЦСК ВВС» из Самары в 17:00 (мск). А 12 декабря пермский клуб также на своём льду примет «Кристалл» из Саратова в 19:00 (мск).









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