Александра Пермякова Технопарк Morion Digital в Саратове стал региональным оператором «Сколково» Официальная церемония присуждения статуса прошла на открытии Форума технологического предпринимательства Поделиться Твитнуть

Технопарк Saratov Digital получил статус регионального оператора Фонда «Сколково».

Парк Saratov Digital, напомним, является частью сети Morion Digital, который уже несколько лет активно развивает повестку технологического предпринимательства. Первый технопарк Morion Digital в Перми с 2019 года является оператором Фонда в Пермском крае.

Официальная церемония присуждения статуса прошла на открытии Форума технологического предпринимательства в Москве.

На мероприятии присутствовали губернатор Саратовской области Роман Бусаргин и заместитель председателя правления по региональному развитию Фонда «Сколково» Юрий Сапрыкин.





От лица сети технопарков Morion Digital соглашение с Фондом «Сколково» подписал директор сети технопарков Morion Digital Оскар Ягафаров.





«Для нас логично продолжение такого партнёрства в нашем новом технопарке Saratov Digital, — рассказал Оскар Ягафаров. — Опыт нашего взаимодействия со «Сколково» позволяет говорить о том, что для Саратовской области региональный оператор будет являться эффективным проводником ресурсов федерального института развития. Эти возможности актуальны для технологических стартапов, для R&D-подразделений крупных компаний и для университетов».





В Саратовской области на сегодня зарегистрировано 15 участников «Сколково». Их суммарная выручка за 2023 год составила 400 млн руб.





С появлением регионального оператора планируется удвоить число участников проекта в регионе к концу 2026 года.





Ранее «Новый компаньон» сообщал, что в Перми в технопарке Morion Digital прошёл Форум креативных индустрий «Сферы», который объединил более 700 профессионалов этой области экономики.

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