В воображении — дело В Перми состоялся первый форум креативных индустрий «Сферы» Поделиться Твитнуть

фото предоставлено пресс-службой губернатора Пермского края

Пермский край является одним из немногих регионов в стране, где внедряется общероссийский Стандарт по развитию креативных индустрий. И это не случайно — отрасль вошла в число шести приоритетных направлений Стратегии социально-экономического развития Прикамья до 2035 года. В этом году креативным индустриям была посвящена отдельная сессия на майском форуме «Дни пермского бизнеса», а в начале декабря в Перми прошло событие, которое было полностью посвящено вопросам отрасли — форум «Сферы».

За каждым уверенным шагом в будущее стоит смелое решение, рождённое в порыве вдохновения. Это доказывает сама история. Ведь достижениям всех известных первооткрывателей, изобретателей, учёных и музыкантов всегда предшествовали оригинальные идеи. Такими идеями особенно богаты представители отрасли креативных индустрий, для которых работа состоит из творчества, а творчество является делом жизни. На прошедшей неделе более 700 профессионалов этой области экономики впервые собрались в Перми, чтобы найти новые точки «соприкосновения» и взаимодействия друг с другом. Их объединил масштабный форум креативных индустрий «Сферы».

«В этом году Государственная Дума в рамках исполнения поручения Президента России приняла федеральный закон «О развитии креативных (творческих) индустрий в Российской Федерации». Закон стал частью масштабной работы, которую проводит Агентство стратегических инициатив по развитию креативной экономики за последние годы. Этот закон, с одной стороны, позволяет говорить о развитии креативных индустрий в комплексе, включая меры поддержки, создания соответствующей инфраструктуры и благоприятной среды для предпринимателей, с другой стороны, дает возможность региональным властям оказывать меры поддержки тем направлениям, которые нуждаются в ней прежде всего. Параллельно с тем, как формировался и принимался федеральный закон, мы на региональном уровне тоже создавали благоприятную почву для развития индустрий креативного сектора», — отметила министр экономического развития Пермского края Татьяна Чуксина.

Большой потенциал

Насыщенная программа форума «Сферы» включала в себя порядка 30 мероприятий, спикерами которых стали ведущие региональные и федеральные эксперты. Впервые в регионе программа подобного делового события была составлена с участием амбассадоров — признанных профессионалов в своей области. Они стали проводниками между творческими индустриями и представителями органов государственной и региональной власти. Основной темой событий форума стало обсуждение интеграции креативной экономики в традиционные сферы промышленного региона.

Участников события поприветствовал губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. Глава региона подчеркнул, что первый пермский форум «Сферы» — это только начало, и со временем он может стать всероссийским, а в перспективе имеет шанс вырасти до международного уровня.

«В Пермском крае есть, что показать. У нас активно развиваются киноиндустрия, туризм в части сувенирной продукции, ремесленных производств, мода, IT-сектор. Креативная экономика — одно из шести приоритетных направлений Стратегии социально-экономического развития региона. Без творчества невозможно создать ни авиационный двигатель, ни комфортное общественное пространство. Мы поддерживаем эту отрасль, помогая создавать необходимую инфраструктуру, разрабатывая меры поддержки для креативных сфер. Уверен, что форум станет полезной площадкой для всех нас», — отметил Дмитрий Махонин.

фото предоставлено пресс-службой губернатора Пермского края

На сегодняшний день в Пермском крае в сфере креативных индустрий работают больше 8,5 тыс. организаций и предпринимателей. Их деятельность базируется на интеллектуальном труде, который широко используется в индустрии моды, разработке программного обеспечения и компьютерных игр, производстве видеоконтента, дизайне, сохранении ремёсел и событийных проектах.

При этом вклад креативных индустрий в развитие экономики региона может быть существенно выше. Этим выводом ученые пермского кампуса ВШЭ поделились в рамках первого заседания Региональной экспертной группы, которое прошло на площадке Форума креативных индустрий.

Руководитель проекта по исследованию состояния креативных индустрий кандидат экономических наук, доцент департамента экономики и финансов НИУ ВШЭ — Пермь Дмитрий Кашин: «По нашим оценкам, доля выручки креативного сектора среди всех отраслей Пермского края составляет от 3,2 до 4,8% и вклад креативных индустрий в региональную занятость увеличился с 2005 года более чем в два раза. При этом сегодня суммарная выручка организаций креативных индустрий Прикамья составляет от 100 до 140 млрд рублей в год, а это 3-5% от всех организаций региона, прибыль от продаж — около 20 млрд рублей».

Для развития креативных индустрий и, как следствие, увеличения экономических показателей, эксперты рекомендовали развивать инфраструктуру креативных пространств и коворкингов, создавать ассоциации и объединения, выделять финансовую помощь и осуществлять спонсорство мероприятий для поддержки малого и среднего бизнеса в сфере креативных индустрий.

Об опыте столицы в развитии отрасли участникам форума «Сферы» рассказала руководитель Агентства креативных индустрий Москвы Гюльнара Агамова.

«Несколько лет назад мы задались вопросом: каким образом мотивировать бизнес привлекать креативщиков к своей деятельности. Сейчас такой вопрос уже не стоит. Как выглядит улица, какие вывески будут, какой вообще облик города — это всё про креативные индустрии, которые меняют города. Творчество позволяет выходить на международный уровень даже в сегодняшних условиях, потому что творчество не имеет границ», — отметила Гюльнара Агамова.

Во время круглых столов и дискуссий участники форума сконцентрировались на применении креативных индустрий в традиционных секторах экономики и в развитии населенных пунктов. В частности, состоялось совместное заседание Межведомственной рабочей группы по развитию креативных (творческих) индустрий в Пермском крае и Региональной экспертной группы, созданной в 2024 году при участии Центра развития креативной экономики Агентства стратегических инициатив.

фото предоставлено пресс-службой губернатора Пермского края

Грани возможностей

Работа на форуме «Сферы» была выстроена по четырём основным направлениям: информационные технологии и развитие видеоигр, кино, мода и народные художественные промыслы.

Помимо этого, состоялся круглый стол на тему «Развитие муниципалитетов в контуре креативного предпринимательства». Участники мероприятия обсудили совместные задачи региональных и муниципальных органов власти в развитии экономического потенциала территорий через призму креативных индустрий.

«Нам необходимо выстроить коммуникацию между всеми акторами процесса развития креативных индустрий. И проактивную роль в этом должно играть руководство муниципалитетов, представители которых на своих территориях могут не только выявлять, но и направлять, и поддерживать представителей творческих индустрий», — подчеркнула министр экономического развития и инвестиций Пермского края Татьяна Чуксина.

Проектами по развитию своих территорий с помощью представителей креативных индустрий поделились руководители Чердынского городского округа, Кунгурского, Кудымкарского, Бардымского муниципальных округов. Так, в Чердыни пришли к пониманию, что продвижение территории и ее экономический рост возможен через создание локального бренда, в Кунгуре — через создание аутентичного туристического бренда, основой экономического роста власти Кудмкара сделали этнокультурный туризм, а Барда для экономического продвижения территории использовала Всероссийский сельский сабантуй.

В рамках сессии по IT на форуме «Сферы» состоялись также круглые столы, прошли дискуссии на тему развития производства видеоигр, их экспортном потенциале, построения сообществ.

«Неудивительно, что одним из приоритетов развития креативных индустрий выбраны именно информационные технологии, потому что пермские IT-разработки известны не только в России, но и по всему миру», — отметил директор сети технопарков Morion Digital, президент Пермской краевой Федерации спортивного программирования Оскар Ягафаров.

фото предоставлено пресс-службой губернатора Пермского края

На треке кинопроизводства и видеопродакшена участники события узнали про задачи и ресурсы индустрии регионального кинопроизводства, продюсирование, образование в этой сфере и создание анимации.

«Сегодня благодаря региональной поддержке у киноиндустрии появилось много ресурсов для развития. Только в этом году в Пермском крае количество киносъёмочных смен выросло до 220. У нас огромный потенциал для роста и творческой реализации», — рассказала директор Центра развития кинопроизводства, кинопродюсер Алёна Семерикова.

Увлечённые индустрией моды на форуме узнали о продвижении локальных брендов, основных тенденциях на рынке и масштабировании производства. Дополнительно прошёл разбор коллекций пермских брендов.

«По своей профессии я бываю во многих учебных заведениях страны и всегда восхищённо рассказываю, какие в Перми дизайнеры. Но феномен: в Перми мало знают о местных талантах. Сегодня и дальше наша глобальная задача — вдохновить ребят, чтобы они развивались и масштабировались, становились предпринимателями, чтобы о них знали во всём мире», — рассказала дизайнер бренда UF.7, организатор Red Market и Red Fest Алиса Филичкина.

Помимо этого, на форуме прошли мероприятия, посвящённые народным художественным промыслам. Это презентация успешных региональных проектов, диалоги о ремесле, мастерах и маркетинге.

«Неслучайно, что промыслы входят в перечень креативных индустрий. С одной стороны, мы находимся в очень интересной рамке между сохранением культурного наследия и сохранения авторского права. Благодаря краевой поддержке мы третий год занимаемся развитием народных художественных промыслов — это направление уже даёт результаты», — рассказала директор Пермского дома народного творчества «Губерния» Татьяна Санникова.

Организатором форума «Сферы» выступил Пермский фонд развития предпринимательства по заданию Агентства по развитию малого и среднего предпринимательства Пермского края при поддержке правительства Пермского края.

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