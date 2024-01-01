В Госавтоинспекции Прикамья призвали водителей отказаться от поездок во время непогоды На территории региона ожидается сильный снегопад Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Управлении Госавтоинспекции Пермского края обратились ко всем автомобилистам с просьбой отказаться от поездок на личном транспорте во время непогоды. С вечера 10 декабря в Прикамье ожидается продолжительный снегопад, который закончится лишь в ночь на 12 декабря.

Высота снежного покрова в Перми вырастет на 5-7 см, а в крае — более чем на 10 см, рассказали в пресс-службе ведомства.

Поэтому всех водителей предупреждают о том, что в условиях плохой видимости лучше воздержаться от опасных манёвров, особенно связанных с выездом на встречную полосу. Также нужно соблюдать скоростной режим и учитывать дорожные и погодные условия. Пешеходам необходимо быть в одежде со световозвращающими элементами.

Напомним, наиболее сильные осадки ожидаются в утренние и вечерние часы среды. Сначала снегом покроются северные и восточные районы, затем снегопад доберётся до юга Пермского края. В Перми снегопад начнётся утром 11 декабря. К утру четверга, 12 декабря, по всей территории региона ожидается значительное увеличение снежного покрова.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.