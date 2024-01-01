В Пермском крае 11 декабря ожидается сильный снегопад с ветром Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае 11 декабря на протяжении всего дня прогнозируется снегопад, который продолжится и в ночь на четверг. Об этом сообщает ВЕТТА, ссылаясь на ГИС-Центр ПГНИУ.

Наиболее сильные осадки ожидаются в утренние и вечерние часы среды. Сначала снегом покроются северные и восточные районы, затем снегопад доберётся до юга. В Перми снег начнётся утром 11 декабря. К утру четверга, 12 декабря, по всей территории региона ожидается значительное увеличение снежного покрова: в Перми это будет около 5-7 см (что может привести к достижению 20 см на метеостанции), в северных, восточных и южных районах — более 10 см. Снегопад осложнится увеличением скорости ветра, порывы которого могут достигать 12-14 м/с.

Сегодня, 10 декабря, осадки в основном не ожидаются, за исключением южной части края. Температура воздуха останется в пределах -3…-8˚. Потепление в край придёт в ночь на четверг, когда температура поднимется до -1…-3˚.

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