В Прикамье вручили дипломы выпускникам «Школы фермера» Это уже четвёртый поток проекта Поделиться Твитнуть

Министерство сельского хозяйства Пермского края

10 декабря 2024 года в Пермском ГАТУ состоялось вручение дипломов выпускникам четвёртого потока проекта «Школы фермера».

Дипломы о профессиональной переподготовке по дополнительной профессиональной программе «Агробизнес фермерского хозяйства» получили 35 человек.

Дипломы выпускникам вручили и поздравили с окончанием проекта директор Пермского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Руслан Яковлевич Куранаков и ректор Пермского ГАТУ Алексей Петрович Андреев.





Обучение осуществлялось по трём направлениям: «Выращивание овощных культур», «Выращивание зерновых и кормовых культур», «Сельский туризм». Именно эти направления обучения определены с учётом потребностей и стратегии развития сельского хозяйства в Пермском крае.





Особенность обучения в «Школе фермера» — насыщенность, интенсивность, практикоориентированность. За два с небольшим месяца, с сентября по ноябрь, участники получили теоретические знания в части агробизнеса, маркетинга, сельхозкооперации, а также составили и защитили свои бизнес-проекты, с которым сейчас они могут принять участие в конкурсе на получение гранта и отраслевой поддержки.





Министерство сельского хозяйства Пермского края

Целью проекта «Школа фермера» является поддержка развития фермерства в Пермском крае, запуск новых малых форм хозяйствования путём обучения субъектов малого предпринимательства в агропромышленном комплексе, с применением передовых методов ведения агробизнеса. Обучение в «Школе фермера» проходит бесплатно на базе Пермского аграрно-технологического университета.

Проект «Школа фермера» в очередной раз доказал свою востребованность, эффективность и реальную практическую поддержку фермеров Пермского края.





«Школа фермера» — совместный образовательный проект Министерства агропромышленного комплекса Пермского края, Пермского аграрно-технологического университета и Пермского регионального филиала Россельхозбанка, который успешно реализуется в Пермском крае с 2021 года.





Для начинающих фермеров создан грант «Агростартап» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Любой выпускник «Школы фермеров» может реализовать свой проект при поддержке Министерства агропромышленного комплекса в виде гранта.

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