Помощница пермского депутата победила в номинации конкурса красоты «Королева России» Награждение состоялось в Москве 8 декабря Поделиться Твитнуть

Помощница советника губернатора Прикамья и депутата краевого Законодательного собрания Павла Черепанова — Ксения Кин приняла участие в конкурсе красоты для бизнес-леди «Королева года». Она стала победительницей в номинации «Королева России».

Корону и диплом масштабного фестиваля красоты и моды в номинации «Королева России» она получила 8 декабря в Москве. Об этом она рассказала на личной странице ВКонтакте, где выложила видео и фото с награждения, а также поблагодарила близких за поддержку.

Ксения Кин является также директором пермского модельного агентства Mika, 1-й вице-мисс «Всероссийская императрица», мисс «Perfetto» и 1-й вице-мисс «Краса Руси», а также в 2023 году победила в конкурсах «Красавица России 2023», Top best Russia и попала в «книгу рекордов России».

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