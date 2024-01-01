Александра Пермякова Ещё 26 электрозарядных станций установили в Прикамье Господдержку получат четыре компании Поделиться Твитнуть

Правительство Пермского края

Господдержку получат 4 компании, которые установили 26 ЭЗС в Пермском крае. Им выдадут субсидию на закупку объектов зарядной инфраструктуры и технологическое присоединение к электрическим сетям. Об этом сообщили в Министерстве экономического развития и инвестиций Пермского края.





Ранее «Новый компаньон» уже писал о появлении Два года Прикамье участвует в федеральном пилотном проекте по развитию зарядной инфраструктуры для электромобилей. За 2023 и 2024 годы в регионе установлено 64 ЭЗС. В прошлом году на территории края была установлена 31 быстрая зарядная станция, в 2024-м — 33. Финансированием проекта в этом году предусмотрено 96,6 млн руб. (25% средств из регионального, 75% — из федерального).Ранее «Новый компаньон» уже писал о появлении в этом году семи ЭЗС . Установлены и остальные 26. Новые ЭЗС появились в Перми, Кунгуре, Губахе, Нытве, Чайковском, Красновишерске, Березниках, Чусовом, селе Ключи Суксунского городского округа, в сёлах Карагай и Барда и других территориях.



Среди компаний-инвесторов, прошедших отбор, которые получат субсидию, — АО «МБКИ», АО «ЭЗС Русгидро», ООО СЗ «Ива-Девелопмент», ООО «Пункт Е РА». Участие в проекте позволяет инвесторам компенсировать до 60% затрат на закупку оборудования.





«Экономика продолжает генерировать и продвигать тренд на электромобильность. Именно поэтому Пермский край поддерживает все федеральные инициативы, связанные с развитием электротранспорта, и является их активным участником», — подчёркивает губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.





Электромобилистов в Пермском крае, напомним, освободили от уплаты транспортного налога (в 2022 году этим воспользовались 186 собственников электромобилей, в 2023 году — 275) и платы за парковочные места на территории краевого центра.





С картой установленных «быстрых» электрозарядных станций можно ознакомиться по ссылке.

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