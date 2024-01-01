На семь новых зарядных станций для электромобилей в Прикамье выделили 14 млн рублей Одна из них появится в Перми Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В минэкономразвития Пермского края подписан приказ о предоставлении субсидий из бюджета Прикамья юрлицам и ИП на реализацию мероприятий по развитию зарядной инфраструктуры для электромобилей.

Согласно документу, ассигнования выделяются на строительство семи новых зарядных станций — на каждую для закупки оборудования по 1 млн 860 тыс. руб. и до 350 тыс. руб. на техническое присоединение.

ООО «Евродорстрой» получит средства на открытие станций в Перми (по ул. Пихтовой, 39) и Чусовом, а АО «МБКИ» — в Орде, Осе, Березниках, Кочёво и Уинском. Заявки рассматривались в течение месяца.

Общая сумма субсидий составит 14 млн руб.

Напомним, в 2023 году Пермский край присоединился к федеральному пилотному проекту по развитию зарядной инфраструктуры для электромобилей. На старте проекта в конце 2022 года в регионе действовало около 50 зарядных станций публичного доступа, большая часть из которых была расположена в Перми.

По итогам 2023 года в Пермском крае предприниматели установили 31 быструю зарядную станцию. В 2024 году планируется установить ещё 35 ЭЗС.

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