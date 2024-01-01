Население Пермского края уменьшилось на 11 тысяч человек Обнародованы данные за 9 месяцев 2024 года Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Демографическая ситуация в Пермском крае в январе-сентябре 2024 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года характеризовалась снижением числа родившихся и ростом числа умерших. Об этом сообщает Пермьстат.

Так, за 9 месяцев текущего года в Прикамье родилось 16 377 человек, это на 728 меньше, чем за АППГ. Умерли с января по сентябрь 26 004 жителя края, это на 1291 человека больше, чем год назад.

Результатом анализируемого периода стала естественная убыль населения Пермского края на 9627 человек. В 2023 году за 9 месяцев естественная убыль была меньше —7608 человек.

За указанный период также отмечалось снижение числа зарегистрированных браков и разводов.

В целом по Пермскому краю за январь-сентябрь 2024 года число прибывших составило 39 958 человек, число выбывших — 41 782 человека. В результате зафиксирован миграционный отток 1824 человек.

Таким образом, население Прикамья за 9 месяцев текущего года уменьшилось на 11 451 человека.

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