В Перми достроили спорткомплекс «Прикамье» В правобережной части города появилась первая круглогодичная ледовая арена Поделиться Твитнуть

фото из тг-канала Эдуарда Соснина

В Кировском районе по ул. Ласьвинской, 1 закончилась реконструкция спорткомплекса «Прикамье». Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава Перми Эдуард Соснин.

В спортивном комплексе теперь располагается универсальная ледовая площадка с трибунами на 247 мест, тренажёрный зал, тренерская-судейская, комфортные раздевалки и душевые.

«Открыли первую ледовую арену круглогодичного использования в правобережной части Перми», — добавил мэр.

В спортивном комплексе «Прикамье» на сегодняшний день занимаются 1186 детей в разных дисциплинах, включая баскетбол, футбол, лёгкую и тяжёлую атлетику, художественную гимнастику, акробатический рок-н-ролл и гиревой спорт. С 2022 года интенсивно развиваются хоккей и конькобежный спорт. Теперь юные спортсмены могут тренироваться здесь не только зимой, но и в течение всего года. Кроме того, с открытием ледовой арены в свободное от тренировок время будет организовано массовое катание на коньках для местных жителей.

Реконструкция СК «Прикамье» началась весной 2021 года и должна была занять 11 месяцев, затем сроки неоднократно переносились.

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