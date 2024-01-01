В Пермском районе завершён ремонт путепровода на Восточном обходе Проект был выполнен в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» Поделиться Твитнуть

В Пермском районе отремонтировали путепровод через автомобильную дорогу Пермь—Новобродовский на Восточном обходе города (подрядчик ООО «ТехДорГрупп»).

Ремонт путепровода особенно важен для безопасного и комфортного движения в направлении микрорайона Новобродовский в Свердловском районе Перми.





Микрорайон этот связан с центром города автобусом №5 «Микрорайон Новобродовский — Микрорайон Голый Мыс — Комсомольская площадь» и межмуниципальным маршрутом №485 «Пермь — Жебреи». Для школьников действует автобусный маршрут до школы №82.





Подрядчик разобрал покрытие, провёл устройство выравнивающего слоя из бетона и гидроизоляции и восстановил верхний слой покрытия.





Ранее «Новый компаньон» сообщал, что в 2024 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Пермском крае завершены строительство и реконструкция ряда ключевых объектов, каждый из которых имеет стратегическое значение для транспортной инфраструктуры региона. Три топ-объекта нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Пермском крае — здесь.

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