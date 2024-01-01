В Пермский край для участия в лыжных гонках приедет Александр Большунов Но выйдет ли он на старт, пока не ясно Поделиться Твитнуть

Наставник сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко сообщил, что трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов успешно прошёл медицинское обследование и готов участвовать в третьем этапе Кубка России, который пройдёт в Чусовом Пермского края. Об этом сообщает Sport24. Гонки состоятся на базе «Металлург» с 12 по 15 декабря.

Бородавко отметил, что Большунов получил рекомендации врачей относительно восстановительных мероприятий, 10 декабря он приезжает в Чусовой и уже на месте примет решение о своем участии в гонках.

Напомним, ранее сообщалось, что в конце ноября — начале декабря Большунов перенёс коронавирус.

Александр Большунов является трёхкратным олимпийским чемпионом. На Играх в Пекине в 2022 году он выиграл золотые медали в скиатлоне, мужской эстафете и марафоне. На дистанции 15 км классикой Большунов завоевал серебряную медаль.

После начала спецоперации, как и все российские лыжники, Большунова отстранили от участия в последних гонках Кубка мира сезона 2021/22. В сезоне 2023/24 он одержал 23 победы подряд на российских соревнованиях.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.