Алёна Бронникова В историческом центре Перми продаётся административное здание за 54 млн рублей Стоимость за «квадрат» составляет 73,6 тысячи рублей Поделиться Твитнуть

В историческом центре Перми продаётся двухэтажное административное здание площадью 733 кв. м. Объект находится на ул. Газеты «Звезда», 25б, его стоимость — 54 млн руб. Таким образом, цена за 1 кв. м составляет 73,6 тыс. кв. м. Объявление размещено на портале "Авито".

«Продаётся oтдельнo стoящee здание общeй плoщaдью 733 кв. м. Зданиe пoлнoстью сданo в аpeнду. Помещение не имеет исторического статуса», — отмечается в объявлении.

По данным 2ГИС, площадки здания занимают 13 организаций. Среди них магазины, сервис по ремонту телефонов, музыкальный коворкинг, кафе «Шаурма папа», кофейня «КорешКoff», баня «На звезде», школа вокала «Самурай» и пр.

Согласно открытым источникам, каменный двухэтажный дом был построен до 1920 года, не имеет статуса объекта культурного наследия. Ранее в нём собирались члены общественной организации правоохранительных органов «Клуб сыщиков». В 1990-х годах здание было отреставрировано грузинской общиной, разместившей на его фасаде эмблему в виде креста и двух скрещивающихся кубков с вином, выражающих христианство, гостеприимство и изобилие.

Ранее сообщалось, что в центре города на ул. Куйбышева, 65, напротив ТЦ «Триада» за 350 млн руб. продаётся двухэтажное административное здание. Стоимость 1 кв. м составляет 403,8 тыс. руб.

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