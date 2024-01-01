Алёна Бронникова Здание в санатории «Орлёнок» под Пермью отремонтируют за 36 млн рублей Работы выполнит пермская компания Поделиться Твитнуть

В санатории «Орлёнок» в Усть-Качке в Пермском муниципальном округе планируют отремонтировать ещё одно здание. Согласно размещённой на сайте госзакупок информации, работы будут проведены по ул. Стройка, 5, стр. 3, в здании столовой с подвалом.

В перечень работ вошли ремонт кирпичной кладки цоколя и входных групп, прокладка наружных кабельных линий электроснабжения, трубопроводов систем водоснабжения, тепловой сети, устройство отмостки и вентилируемого фасада с утеплением, замена наплавляемой кровли. Внутри здания подрядчик должен заменить окна и двери, полы, отделку потолков, стен и перегородок, выполнить частичную перепланировку помещений, заменить коммунальные сети, устройство систем автоматической пожарной сигнализации и охранного телевидения.

Заказчиком работ выступает ГКУ ПК «УКС Пермского края». Источник финансирования — бюджет Пермского края. Начальная стоимость составляла 36,2 млн руб. На участие в открытом конкурсе поступило две заявки. По итогам их рассмотрения был выбран подрядчик, предложивший отремонтировать здание за 36 млн руб. Таким образом, начальная цена снизилась на 0,6%.

Как сообщили «Новому компаньону» в пресс-службе краевого минзакупок, победителем была выбрана пермская организация ООО «Уралантикорстрой». Ремонт одноэтажного строения площадью 701,5 кв. м она должен будет выполнить до 22 августа 2025 года.

Ранее ООО также выиграло конкурс по капремонту главного корпуса ГБУЗ ПК «КДКБ» санатория «Орлёнок» (строение № 1). Работы были выполнены за 70,7 млн руб.

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