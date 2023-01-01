Алёна Бронникова Санаторий «Орлёнок» в Усть-Качке отремонтируют за 70 млн рублей Работы должны быть завершены до конца августа 2024 года Поделиться Твитнуть

Минзакупок Пермского края выбрало подрядчика на выполнение работ по капитальному ремонту главного здания санатория «Орлёнок» в Усть-Качке. Согласно информации, опубликованной на сайте госзакупок, им стала пермская компания ООО «УралАнтикорСтрой».

Заявки на участие в открытом конкурсе подали семь компаний, одна была отклонена. С победителем заключён контракт на сумму 70,7 млн руб. Начальная цена снизилась на 2,2 млн руб.

Согласно условиям договора, работы должны быть выполнены с 15 декабря 2023 года по 28 августа 2024 года. Ремонт будет проводиться в условиях действующего здания площадью 1,7 тыс. кв. м без остановки лечебной деятельности учреждения. Исполнитель заменит кровельное покрытие, инженерные сети, лестницы, двери, устройство входных групп, фасад с утеплением, внутреннюю отделку, а также установит пожарную сигнализацию и систему видеонаблюдения.

ООО «УралАнтикорСтрой» зарегистрировано в сентябре 2006 года. По информации checko.ru, директором и соучредителем является предприниматель Андрей Маржин, ему принадлежит 50% уставного капитала, вторая половина принадлежит Равшану Бозарову. Компания занимается строительством жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Выручка в прошлом году составила 52,7 млн руб., чистая прибыль — 4,7 млн руб.

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