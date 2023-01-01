Алёна Бронникова
Санаторий «Орлёнок» в Усть-Качке отремонтируют за 70 млн рублей
Работы должны быть завершены до конца августа 2024 года
Минзакупок Пермского края выбрало подрядчика на выполнение работ по капитальному ремонту главного здания санатория «Орлёнок» в Усть-Качке. Согласно информации, опубликованной на сайте госзакупок, им стала пермская компания ООО «УралАнтикорСтрой».
Заявки на участие в открытом конкурсе подали семь компаний, одна была отклонена. С победителем заключён контракт на сумму 70,7 млн руб. Начальная цена снизилась на 2,2 млн руб.
Согласно условиям договора, работы должны быть выполнены с 15 декабря 2023 года по 28 августа 2024 года. Ремонт будет проводиться в условиях действующего здания площадью 1,7 тыс. кв. м без остановки лечебной деятельности учреждения. Исполнитель заменит кровельное покрытие, инженерные сети, лестницы, двери, устройство входных групп, фасад с утеплением, внутреннюю отделку, а также установит пожарную сигнализацию и систему видеонаблюдения.
ООО «УралАнтикорСтрой» зарегистрировано в сентябре 2006 года. По информации checko.ru, директором и соучредителем является предприниматель Андрей Маржин, ему принадлежит 50% уставного капитала, вторая половина принадлежит Равшану Бозарову. Компания занимается строительством жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Выручка в прошлом году составила 52,7 млн руб., чистая прибыль — 4,7 млн руб.
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