Олег Антонов На капремонт детского санатория «Орлёнок» в Усть-Качке выделили 73 млн рублей Поделиться Твитнуть

Минзакупок Прикамья объявило открытый конкурс на поиск подрядчика, который выполнит капремонт главного корпуса санатория «Орлёнок» в Усть-Качке (Пермский МО). Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Заявки принимаются до 22 ноября, подрядчика определят 27 ноября. Начальная (максимальная) цена контракта — 72,924 млн руб.

Работы должны быть выполнены с 15 декабря 2023 года по 28 августа 2024 года. Ремонт будет проводиться в условиях действующего здания площадью 1,7 тыс. кв. м без остановки лечебной деятельности учреждения. В техзадании сказано, что выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства сотрудникам, пациентам и посетителям.

В перечень работ входят замена кровельного покрытия, инженерных сетей, лестниц, дверей, устройство входных групп, фасада с утеплением, внутренняя отделка, монтаж пожарной сигнализации и системы видеонаблюдения.

Санаторий является подразделением ГБУЗ ПК «Краевая детская клиническая больница». В учреждении получают санаторно-курортное лечение дети Перми и Пермского края в возрасте 4-17 лет.

Санаторий расположен в лесопарковой зоне в 50 км от Перми, рядом с курортом «Усть-Качка». Он работает круглогодично, рассчитан на 160 мест.

Комплекс санаторно-курортного оздоровления включает в себя климатотерапию, лечебную физкультуру и различные виды массажа; бальнеолечение, физиотерапию, медикаментозные и другие методы лечения.

Сюда направляют пациентов с патологиями сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, кожи, эндокринной системы, опорно-двигательного аппарата.





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