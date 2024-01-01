Завершены работы по ремонту участка автодороги Кунгур–Соликамск–Лысьва Новый участок дороги отремонтирован в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» Поделиться Твитнуть

В Лысьвенском округе проведён ремонт участка автодороги Кунгур—Соликамск—Лысьва протяжённостью почти 4,5 км. Об этом сообщает минтранс Пермского края.

На участке автодороги Кунгур—Соликамск—Лысьва (Лысьвенский район) офрезеровали старое покрытие, выполнили устройство выравнивающего слоя и верхнего слоя покрытия, обустроили обочины, установили барьерные ограждения и дорожные знаки, отремонтировали автобусные остановки, установили новые автобусные павильоны и нанесли дорожную разметку.





«Лысьвенский городской округ включает 60 населённых пунктов, где проживает более 61 тыс. человек. Новый участок дороги улучшит транспортную доступность для жителей, а также повысит безопасность движения», — комментируют в минтрансе.





Работы выполнялись в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Подрядной организацией выступало ООО «СК Химспецстрой».



Ранее «Новый компаньон» сообщал, что в Пермском крае завершились работы по ремонту трёх дорожных объектов, расположенных в Перми, Пермском и Лысьвенском округах.

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