В Пермском крае завершены работы по ремонту трёх дорожных объектов Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

В Пермском крае завершились работы по ремонту трёх дорожных объектов, расположенных в Перми, Пермском и Лысьвенском округах. Эти мероприятия осуществлены в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», который был инициирован президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщает Минтранс Прикамья, на Восточном обходе Перми был обновлён мост через реку Мось. Работы проводила подрядная организация «ТехДорГрупп». В процессе ремонта специалисты демонтировали старое мостовое покрытие, после чего выполнили гидроизоляцию, покраску элементов конструкции и восстановление покрытия. Как отметили в минтрансе, этот участок ежедневно обслуживает тысячи различных транспортных средств, включая легковые и грузовые автомобили, автобусы и специализированную технику. Обновлённое покрытие уменьшает вероятность аварий, связанных с ухудшением состояния моста.

Кроме того, в Пермском округе восстановлен путепровод на автомобильной дороге Пермь—Новобродовский, где также работал «ТехДорГрупп».

Министерство транспорта Пермского края

В Лысьвенском округе обновлён участок дороги Кунгур—Соликамск—Лысьва длиной почти 4,5 км, который ремонтировала организация «СК Химспецстрой». Здесь были обновлены дорожное покрытие, установлены новые барьеры и дорожные знаки, а также приведены в порядок автобусные остановки.

Министерство транспорта Пермского края

В этом году на реализацию проекта «Региональная и местная дорожная сеть» выделено 4,2 млрд руб., из которых свыше 2 млрд — из федерального бюджета. Все объекты завершены, приведены в порядок 40 дорожных объектов длиной более 60 км и завершены работы на 15 мостах. В результате реализации проекта уровень «нормативного состояния дорог и улиц Пермской городской агломерации» достиг 85%.

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