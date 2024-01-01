В Прикамье с начала года на 6,9% выросла погрузка на ж/д транспорте Предприятия региона отправили 3,4 млн тонн грузов Поделиться Твитнуть

За 11 месяцев этого года погрузка в Пермском крае выросла на 6,9%. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Свердловской железной дороги.

Уточняется, что с января по ноябрь было погружено 42,4 млн т. В частности, 16,7 млн т химических и минеральных удобрений, 7,5 млн т нефти и нефтепродуктов, 7,3 млн т промышленного сырья и формовочных материалов, 3,6 млн т строительных грузов, 2,1 млн т химикатов и соды, а также 1,7 млн т кокса.

Меньше всего оказалось цемента (745,1 тыс. т) и лесных грузов (472,1 тыс. т).

В ноябре 2024 года погрузка в Пермском крае составила 3,4 млн т (-11,2%).

В целом на Свердловской железной дороге погрузка за 11 месяцев этого года составила 126,4 млн т, а в ноябре — 11 млн тонн, отметили в пресс-службе Свердловской железной дороги.

Напомним, по данным Пермьстата, прибыль предприятий Пермского края за год выросла почти на 31%. За 9 месяцев этого года прибыльными стали 75,6% организаций.

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