Прибыль предприятий Пермского края за год выросла почти на 31% За 9 месяцев этого года прибыльными стали 75,6% организаций Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Прибыль предприятий Пермского края за январь–сентябрь текущего года выросла на 30,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Пермьстат.

В абсолютном значении положительный сальдированный финансовый результат компаний Прикамья за девять месяцев 2024 года составил 328,8 млрд руб. Основная часть пришлась на предприятия в сфере добычи полезных ископаемых (152,1 млрд руб.) и обрабатывающие производства (126,9 млрд руб.).

При этом в статистику не входят субъекты малого предпринимательства, кредитные организации, государственные (муниципальные) учреждения, некредитные финансовые организации и организации с численностью до 15 человек.

В целом по региону 75,6% предприятий завершили отчётный период с прибылью в 344,3 млрд руб. Это на 31,4% выше уровня прошлого года.

Сумма убытка нерентабельных организаций Прикамья увеличилась по сравнению с АППГ на 43,9% и составила 15,5 млрд руб.

Помимо этого, организациями промышленного производства за указанный период был получен положительный сальдированный финансовый результат в сумме 283,8 млрд руб. Доля прибыльных заводов в крае составила 70,2%. Они заработали 293,9 млрд руб., что на 34,3% выше прошлогоднего показателя.

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