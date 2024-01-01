В Прикамье следователи проводят проверку по факту гибели на пожаре 79-летней женщины Поделиться Твитнуть

Фото: СУ СКР по Пермскому краю

В с. Сепыч Верещагинского городского округа произошёл пожар в жилом доме, в результате которого погибла женщина 1945 г.р. После несчастного случая местные следователи СК начали проверку.

Как пояснили в ведомстве, тело пенсионерки было обнаружено в ходе тушения пожара.

По предварительным данным, в ночь на 9 декабря в одном из домов в с. Сепыч произошло возгорание из-за нарушений правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Прибывшие на место спасатели нашли там погибшую женщину.

Следователи уже осмотрели место происшествия. Назначены и проводятся необходимые судебные экспертизы для установления причин пожара и гибели человека. После проверки в СК примут процессуальное решение.

Напомним, ранее в Перми на ул. Маршала Рыбалко возник пожар на первом этаже жилого дома. Огнеборцы спасли 6 человек. Пожар начался, по предварительным данным, из-за неосторожного обращения с огнём в квартире. Сначала загорелись кухонная мебель и вещи.

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