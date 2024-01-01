Александра Пермякова В Перми на пожаре спасли шесть человек Среди них — один ребёнок Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В Перми на ул. Маршала Рыбалко возник пожар на первом этаже, спасены 6 человек. Об этом рассказали в МЧС по Пермскому краю.

Пожар начался, по предварительным данным, из-за неосторожного обращения с огнём в квартире на первом этаже. Сначала загорелись кухонная мебель и вещи.





Газодымозащитники спасли из задымленного подъезда 6 человек, в том числе одного ребёнка. Пострадавших нет.





Как рассказали в МЧС, пожар на 10 квадратных метрах ликвидировали 18 специалистов и 4 единицы техники.



Ранее «Новый компаньон» писал, что в этом году — 15-я годовщина со дня трагедии в клубе «Хромая лошадь», где в ночь на 5 декабря 2009 года Ранее «Новый компаньон» писал, что в этом году — 15-я годовщина со дня трагедии в клубе «Хромая лошадь», где в ночь на 5 декабря 2009 года погибли 156 человек (через несколько лет умерли от полученных травм ещё двое).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.