Александра Пермякова Со дня пожара в клубе «Хромая лошадь» в Перми прошло 15 лет Почтить память погибших можно в Сквере уральских добровольцев Поделиться Твитнуть

Пятого декабря исполнилось 15 лет со дня пожара в клубе «Хромая лошадь» в Перми. Он унёс жизни полутора сотен человек. Как рассказали «Новому компаньону» в департаменте культуры и молодёжной политики Перми, в этом году организованных траурных мероприятий не запланировано. «Почтить память погибших можно, возложив цветы у памятника, установленного в Сквере уральских добровольцев», — добавили в ведомстве.





В прежние годы в день трагедии у мемориала в сквере проводились траурные церемонии с молебном. Для родственников погибших власти предоставляли автобус до кладбища.





Напомним, клуб «Хромая лошадь» с 4 на 5 декабря 2009 года отмечал восьмилетие. Зал был рассчитан на 50 посадочных мест, а внутри в ту ночь оказалось около 250-300 посетителей.





В 1.08 по местному времени в клубе начался пожар. Он возник после того, как в зале была использована пиротехника. Искра «холодного фейерверка» попала на потолок, обшитый декоративными ивовыми прутьями и пенопластом. Отделка, сделанная из высокотоксичных материалов, вспыхнула, и всё помещение заволокло едким дымом. Погибли 156 человек. Ещё двое умерли несколько лет назад — Ирина Пекарская (в 2020 году) и Ирина Банникова (в 2021 году). Они стали 157- и 158-й жертвами «Хромой лошади».





На скамье подсудимых оказались девять человек — руководители клуба, организаторы шоу и чиновники. Самый большой срок получил владелец клуба Анатолий Зак, которого приговорили к 9 годам и 10 месяцам колонии общего режима. Более 145 млн он выплатил семьям погибших и пострадавших по решению суда. На свободу он вышел на год раньше, и сейчас находится за границей, хотя бизнес в России не закрыл.

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