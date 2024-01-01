«Единая Россия» передала более полумиллиона подарков детям на длительном лечении В ежегодной партийной акции «Коробка храбрости» приняли участие почти 170 тысяч человек Поделиться Твитнуть

Пресс-служба партии «Единая Россия»

В Пермском крае в партийной акции «Коробка храбрости» приняли участие порядка 600 человек. А в целом по России в акции участвовали почти 170 тыс. человек.

«Коробка храбрости» — большой по значимости проект, потому что объединяет людей очень светлой, сердечной идеей — поддержать детей в сложную минуту, дать почувствовать, что они не один на один со своей проблемой, что за них переживают и желают выздоровления многие люди, отметил врио секретаря Генсовета «Единой России» Владимир Якушев.

«То, что каждый год количество участников нашей акции растёт, делает её по-настоящему народной. Нам это даёт дополнительный стимул увеличивать количество площадок для проведения «Коробки храбрости», вовлекать в неё ещё больше людей. Это история не только про детей, но и про нас, взрослых, которые при помощи одного простого «подарить игрушку» становятся участниками социально важного проекта», — подчеркнул Владимир Якушев.

В этом году количество точек сбора игрушек для ребят, проходящих лечение в больницах и хосписах, превысило 2,8 тыс. Основные площадки разместили в региональных приёмных и штабах общественной поддержки «Единой России».





«Эта трогательная акция напоминает нам о важности сострадания и поддержки. Каждая игрушка из «Коробки храбрости» не просто радует ребёнка, помогает перенести сложное, зачастую болезненное лечение, но служит маленьким символом силы и надежды. Хочу поблагодарить всех, кто поддержал акцию и помог детям», — отметила председатель Центрального совета сторонников партии «Единая Россия» Ольга Занко.





Она привезла подарки в Национальный исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачёва.





«Мы, врачи, знаем, как важно создавать позитивные моменты в сложный период лечения. Эта акция — пример того, как простые, но искренние жесты способны приносить радость и укреплять дух маленьких пациентов», — сказал научный руководитель онкоцентра Александр Румянцев.





В Пермском крае в партийной акции «Коробка храбрости» приняли участие порядка 600 человек, в том числе депутаты Государственной думы РФ Роман Водянов, Ирина Ивенских, Антон Немкин и Игорь Шубин.





В регионе было организовано 46 точек сбора, основная — в Штабе общественной поддержки Пермского края. Более 3500 игрушек, наборов для творчества, конструкторов, принадлежностей для рисования, собранных в рамках благотворительной партийной инициативы, будут переданы маленьким пациентам Краевой детской клинической больницы и Городской клинической больницы им. С.Н. Гринберга.





Пресс-служба партии «Единая Россия»

«Завершилась традиционная предновогодняя акция «Коробка храбрости» — большой и добрый проект по сбору подарков для маленьких пациентов больниц. С каждым годом она становится всё более массовой, — говорит председатель Регионального совета сторонников партии «Единая Россия» Пермского края Ирек Хазиев. — Каждый подарок — это улыбка ребёнка, которому сейчас может быть очень нелегко. Это даст новые силы для борьбы с болезнью и приблизит выздоровление».

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