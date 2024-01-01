В Прикамье приставы временно закрыли пилораму с мигрантами У 14 иностранцева не было необходимых документов Поделиться Твитнуть

УФССП России по Пермскому краю

В Кудымкаре приставы приостановили деятельность пилорамы на 14 суток за несоблюдение законодательства в области трудовых отношений с мигрантами.

На предприятии трудились 14 киргизов, у которых не было постоянного российского гражданства. Их оформили в соответствии с законодательством РФ, но после прекращения трудовых отношений предприниматель не уведомил об этом контролирующий орган. За это предусмотрена ответственность.

По итогам рассмотрения материалов административного дела суд постановил приостановить работу пилорамы на 14 дней.

Судебные приставы приехали на предприятие и опечатали станки в помещении. Руководителя юрлица предупредили об административной и уголовной ответственности за неисполнение требований пристава и решения суда. В течение всего срока сотрудники ведомства будут проверять сохранность наложенных пломб.

Напомним, ранее «Новый компаньон» писал, что в Прикамье 15 бывших мигрантов заключили контракты и отправились на СВО. Ещё 40 человек ушли служить по призыву.

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