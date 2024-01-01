В Прикамье 15 бывших мигрантов заключили контракты и отправились на СВО Ещё 40 человек ушли служить по призыву Поделиться Твитнуть

фото предоставлено в Военном СО СКР по Пермскому гарнизону

Офицерами военного следственного отдела СК России по Пермскому гарнизону совместно с сотрудникам военного комиссариата Пермского края и миграционной службы ГУ МВД России по региону проведён рейд по выявлению бывших иностранцев, которые получили российское гражданство, но до сих пор не встали на воинский учёт.

В ходе рейда были выявлены шесть таких граждан, всех поставили на учёт, а двоим вручили повестки о явке в военкомат.

Как напоминают военные следователи, за нарушение правил воинского учёта граждане РФ могут привлекаться к административной ответственности и наказываться штрафом до 30 тыс. руб. Также будет рассматриваться вопрос о лишении гражданства Российской Федерации.

Отмечается, что в Пермском крае за весь 2024 год на воинский учёт было поставлено 596 бывших мигрантов, из которых 40 человек поступили на военную службу по призыву, ещё с 15 получившими российское гражданство иностранцами заключены контракты на прохождение военной службы в рядах Вооружённых сил РФ.

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