Похищавшего бензин чиновника из Пермского края оштрафовали на 300 тысяч Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Добрянским районным судом Пермского края 5 декабря 2024 года в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ, был признан виновным экс-чиновник. За присвоение имущества в крупном размере ему назначен штраф в 300 тыс. руб. в пользу государства. Кроме того, в качестве возмещения ущерба с него взыскали 400 685 руб. 35 коп.

Осуждённый — бывший заместитель директора Управления городского хозяйства Добрянки. Как сообщили в пресс-службе краевого суда, с 2021 по 2023 год он, используя свои полномочия, регулярно похищал бензин и дизельное топливо, предназначенные для служебных автомобилей. На АЗС мужчина получал топливо по специальным топливным картам.

Как сказано в судебном решении, в результате своей преступной деятельности на протяжении двух лет подсудимый сумел улучшить своё финансовое положение за счёт бюджета Добрянского городского округа на сумму свыше 400 тыс. руб.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

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