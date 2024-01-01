Зарплаты в сфере автобизнеса в Прикамье выросли на 27% Особенно заметно увеличение средних заработков у шиномонтажников Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Эксперты «Авито Работы» подытожили данные за осень и установили, что в Пермском крае в сегменте продажи и обслуживания автомобилей на 27% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом возросли зарплатные предложения, достигнув 87 651 руб.

Особенно заметно увеличение средних зарплат у шиномонтажников, которые подскочили на 37%. Если в прошлом году их доход составлял в среднем 65 138 руб., то в текущем вакансии предлагают им в среднем 89 298 руб. Предложения для автослесарей выросли на 31%, до 87 387 руб., а зарплаты автоэлектриков увеличились на 29% и составили 97 057 руб.

В регионах с крупными автопарками рост средних зарплат для специалистов автоиндустрии был более выражен. Например, Нижегородская область оказалась на первом месте по росту средних предложений, которые увеличились на 46%, до 105 344 руб. Татарстан лидирует по абсолютным показателям с 116,6 тыс. руб. (+30% год к году).

В осенний период 2024 года был особенный интерес к автомеханикам и автоэлектрикам — число вакансий возросло в 3,2 раза. Вдвое увеличилось количество предложений для автослесарей.

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