Александра Пермякова
В Перми машины выстроились новогодней змейкой
Автомобилисты провели праздничный флешмоб
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В Перми, столице Прикамья, провели автомобильный флешмоб. Об этом сообщает на своей странице ВКонтакте Perm Avto CluB.
Перед Новым годом пермские автомобилисты провели праздничный флешмоб — выстроили змейкой свои машины, а в голове змеи поставили свои авто так, что вышла цифра нового года — 25.
«Новый год — самый искренний праздник, поэтому хочется поздравить всех и каждого с наступающим годом. Пожелать друзей искренних, машин не ломающихся, бензина бесконечного! Спасибо всем и каждому, кто с нами был в этот день, не побоялся морозов, и, надеюсь, мы сделали вам праздничное настроение», — комментируют организаторы флешмоба.
Ранее «Новый компаньон» писал о том, что городок на пермской эспланаде построит компания из Екатеринбурга. Главной темой ледовых объектов в этом году станет «Пермское гостеприимство».
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