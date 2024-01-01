Александра Пермякова В Перми машины выстроились новогодней змейкой Автомобилисты провели праздничный флешмоб Поделиться Твитнуть

Фото: Perm Avto CluB в ВК

В Перми, столице Прикамья, провели автомобильный флешмоб. Об этом сообщает на своей странице ВКонтакте Perm Avto CluB.

Перед Новым годом пермские автомобилисты провели праздничный флешмоб — выстроили змейкой свои машины, а в голове змеи поставили свои авто так, что вышла цифра нового года — 25.





«Новый год — самый искренний праздник, поэтому хочется поздравить всех и каждого с наступающим годом. Пожелать друзей искренних, машин не ломающихся, бензина бесконечного! Спасибо всем и каждому, кто с нами был в этот день, не побоялся морозов, и, надеюсь, мы сделали вам праздничное настроение», — комментируют организаторы флешмоба.





Ранее «Новый компаньон» писал о том, что городок на пермской эспланаде построит компания из Екатеринбурга. Главной темой ледовых объектов в этом году станет «Пермское гостеприимство».

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