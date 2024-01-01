Александра Пермякова В Пермь приедут блогеры со всей страны С 13 по 16 декабря они будут снимать фото и видеоролики о столице Прикамья Поделиться Твитнуть

В Пермь приедут российские СМИ и блогеры. Об этом сообщил глава Перми Эдуард Соснин в своём телеграм-канале.

«Продолжаем популяризировать наш город на федеральном уровне», — отметил Эдуард Соснин.





Российские СМИ и блогеры смогут по-настоящему оценить красоту и богатство Перми в ходе информационного тура с 13 по 16 декабря.









Ранее «Новый компаньон» писал, что в «Губернии» состоялось подведение итогов X Всероссийского конкурса «Туристический сувенир», в рамках которого мастера из 60 регионов представили 800 работ по 16 номинациям. Прикамье завоевало «Гости посетят наши памятные места, музеи, экологические тропы и другие достопримечательности, попробуют местные блюда, например, посикунчики», — написал глава Перми.Ранее «Новый компаньон» писал, что в «Губернии» состоялось подведение итогов X Всероссийского конкурса «Туристический сувенир», в рамках которого мастера из 60 регионов представили 800 работ по 16 номинациям. Прикамье завоевало 26 наград.

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