Александра Пермякова Мастера Прикамья завоевали 26 наград всероссийского конкурса «Туристический сувенир» Итоги подвели в Пермском доме народного творчества (ПДНТ) «Губерния» Поделиться Твитнуть

Фото: Министерство туризма Пермского края

В «Губернии» состоялось подведение итогов X юбилейного Всероссийского конкурса «Туристический сувенир», в рамках которого мастера из 60 регионов представили 800 работ по 16 номинациям. Прикамье завоевало 26 наград.

Больше всего победителей из Прикамья представлено в таких номинациях, как: «Сувенир города» и «Сувенир региона» — по четыре призёра в каждой, включая высшую награду конкурса — гран-при, а также в номинации «Туристический сувенир для промышленного туризма» — три победителя, два из которых представили на суд жюри игры.





«Сам посетил выставку сувениров в рамках конкурса, — отметил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. — Радуюсь, как это направление развивается в Прикамье».





По его словам, те сувениры, которые он покупает домой в разных поездках, — это память на долгие годы.





Пермский край сейчас активно развивает промышленный туризм. Предприятия выпускают сувениры тоже. К примеру, знаменитая сувенирная банкнота «Пермский краеведческий музей: пермский период» из серии «Музеи. Память о веках» Пермской печатной фабрики завоевала гран-при в номинации «Сувенир региона».





Гран-при конкурса в категории «Гастрономический сувенир» (еда) присуждён руководителю туристско-информационного центра «Басок Парма» (Кудымкар) Максиму Чугайнову за чипсы «Пермский коралл». Впервые чипсы из мха были представлены на международной туристической выставке «MITT 2024» весной этого года.





Высокую оценку жюри конкурса получили также эмалированные лысьвенские кружки (ООО «Единорог Маркет»), коллекция футболок «Пермский звериный стиль» (ПРОО «КАМВА»), печатные пряники семьи Вязовых из Кунгура, лавки сувенирной продукции бренда «Пермская диковина» (ПДНТ «Губерния»).





«Территория региона очень большая и интересная. Здесь есть горнолыжный, промышленный, детский туризм», — отмечал председатель правления фонда развития общественных связей «Регион ПР», основатель конкурса «Туристический сувенир» Геннадия Шаталова.





Напомним, всего на Всероссийский конкурс «Туристический сувенир», проводимый в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», в 2024 году было подано более 3,3 тысяч заявок из 70 регионов страны, в том числе из Республики Беларусь.

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