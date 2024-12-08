Александра Пермякова Пермь получила несколько наград премии Russian Business Travel & MICE Award Организаторы всероссийской премии в области индустрии встреч и делового туризма назвали победителей 15-го сезона Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал Эдуарда Соснина

Пермь получила несколько наград в рамках 15-й ведущей национальной отраслевой премии Russian Business Travel & MICE Award. Об этом сообщил глава города Эдуард Соснин.

Более 360 ведущих игроков российского рынка MICE и делового туризма из всех восьми федеральных округов вели борьбу за престижную награду.





Пермь получила награды в нескольких номинациях премии.





Лауреатом в номинации «Лучшая площадка для мероприятий: объекты промышленности» стал Технопарк Morion Digital, — сообщил глава Перми. А в номинации «Лучшая площадка для мероприятий: объекты культуры» лауреатом стал пермский Дворец молодёжи.





Кроме того, администрация Перми стала номинантом в спецноминации «За большой вклад в развитие событийной индустрии и делового туризма».









Ранее «Новый компаньон» сообщал, что в Перми прошёл Пермский инженерно-промышленный форум, в котором приняли участие около 5 тыс. человек из шести стран. В его рамках было проведено «Пермь обладает всеми возможностями, чтобы стать новой точкой притяжения для туристов. В ней сочетаются разные виды досуга: от событийного и культурно-познавательного до промышленного. При этом Пермь лаконично соединяет в себе традиции и инновации, встраивая их в городскую среду», — считает Эдуард Соснин.Ранее «Новый компаньон» сообщал, что в Перми прошёл Пермский инженерно-промышленный форум, в котором приняли участие около 5 тыс. человек из шести стран. В его рамках было проведено 50 различных мероприятий.

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